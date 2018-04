Fico, giovedì nuovo incontro con M5s-Pd e poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma renziani frenano

Il Pd al bivio, i renziani dicono no ad accordo - "Ci sono non poche possibilità di voto a ottobre, purtroppo. Ma penso che sia una prospettiva da evitare, soprattutto perché pericolosa per il Paese". Lo dice il reggente del Pd Maurizio Martina alla vigilia dell'incontro con Fico. Ma i renziani alzano le barricate e chiedono che ogni decisione del Pd sia presa dalla direzione. Renzi ha sentito telefonicamente Maurizio Martina, con cui da qualche giorno si erano interrotte le comunicazioni. Non ha intenzione, assicura, di ritirare le dimissioni da segretario, come chiede Antonello Giacomelli. Ma sul governo le posizioni tra reggente ed ex leader sembrano ancora distanti. Martina vorrebbe un mandato a trattare, ma i renziani si preparano alla conta.



La convocazione di Roberto Fico viene vissuta dai pasdaran del "no" come un ulteriore tentativo di fare pressione sul Pd, perché apra. Così come viene mal digerito lo spauracchio delle urne e il fatto che Martina. Ma finché Renzi non prende posizione pubblicamente, il fronte "governista" guidato da Martina e Franceschini continua a sperare di ingrossare le proprie fila e ottenere un mandato ad aprire una trattativa. Ma i due "partiti" stanno entrando in rotta di collisione: il rischio vero se si andrà alla conta in direzione, afferma un dirigente "moderato" vicino all'ex leader, è una frattura in due del Pd. E tra i duri c'è chi mette in conto una scissione dei renziani per un nuovo progetto.



La data della direzione non è ancora fissata: dovrebbe essere il 2 maggio ma si deciderà giovedì sera, in base al percorso indicato da Mattarella, al quale i Dem, attraverso Fico, faranno pervenire la richiesta di più tempo.