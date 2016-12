Fi: non cambiamo per seguire Salvini Il leghista: "Contrari? Peggio per loro"

19:26 - "Matteo il leghista torni se stesso, rinunci al ruolo di mister Hyde. Noi non cambieremo pelle e cuore per seguirlo". Lo si legge su Il Mattinale, la nota politica del gruppo Fi alla Camera il giorno dopo la manifestazione di Roma del leader del Carroccio Matteo Salvini. "Caro Matteo, che hai dato a Renzi del servo sciocco dell'Europa, non fare il servo del servo, e alleati con noi, accettando il ruolo federativo di Berlusconi", prosegue.

"Non ci scandalizza il linguaggio, Grillo ci ha abituati ai vaffa. Ma proprio questa parentela nei metodi. Il raschiare la rabbia, farne una spuma e pensare che in questo modo si possa aggregare la gente perbene di questo Paese, che ripudia lo statalismo, che non sopporta Renzi il parolaio, e vuole mandarlo via, ma non a costo di cambiare il proprio dna per adeguarlo all'estremismo lepenista. Non è così importante Renzi da indurci a cambiare pelle e cuore", si legge sull'house-organ di Renato Brunetta.



E Il Mattinale quindi attacca: "Salvini pensa che gli italiani di centrodestra e l'elettorato in generale siano tonti? Com'è possibile che la Lega oggi guidi due regioni governando con soddisfazione in Lombardia e in Veneto, e poi, mentre ci governa, cacci preventivamente chi non accetta i suoi diktat dal futuro governo di quelle Regioni, condannandoci così a una sconfitta? Se la coerenza è una parola presente in uno dei due libri che ha letto Salvini, ci spieghi questo mistero. Sappia che Forza Italia non ci sta. Maroni e Zaia governino con Casa Pound, non dopo le elezioni. Ma da domani mattina".



La replica di Salvini - "Io voglio parlare di contenuti. Al di là delle polemiche, vorrei sapere se Forza Italia condivide o meno le proposte della Lega". Così il leader del Carroccio Matteo Salvini replica a chi dal centrodestra lo accusa di una svolta "alla Grillo" dopo la manifestazione in piazza a Roma. "Se non condividono le nostre idee, peggio per loro, perché i loro elettori sì", aggiunge.



Toti: "Costruire un'alternativa al premier" - "Mi auguro che Salvini voglia dismettere la maschera da 'Grillo di destra' e magari indossi una felpa color verde Lega, quella Lega con cui governiamo" in Veneto e Lombardia, "e che da domani ci si possa mettere di nuovo a discutere su come costruire l'alternativa al governo Renzi". E' la controreplica del consigliere politico di Fi Giovanni Toti. "Le urla che abbiamo sentito in piazza non fanno altro che aiutare Renzi, fingendo di criticarlo non si fa altro che rafforzarlo", aggiunge.