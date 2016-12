FI, Fitto: "Partito in agonia"

"Non c'è più quello che era il centrodestra, non ci sono più le condizioni per poter dare una prospettiva a Forza Italia, un partito ormai senza regole, nel quale chi la pensa diversamente viene messo da parte". Lo ha detto Raffaele Fitto, parlando di "un partito allo sbando". "Avvieremo un percorso nuovo - ha aggiunto - per costruire un centrodestra in grado realmente di rilanciare sui contenuti, sui programmi, sulle cose da fare".