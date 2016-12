16:30 - "La mia ricandidatura in Puglia non c'è e non ci sarà". Lo scrive Raffaele Fitto sul suo blog in un post diretto al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Ho il dovere una volta per tutte di ribadire pubblicamente quello che ti ho già più volte spiegato in privato. Dunque, perché continuare con balletti senza costrutto?", si chiede Fitto.