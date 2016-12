Fi:Azzollini tiene in piedi governo

Se il Partito democratico ha salvato Antonio Azzollini "è per tenere in piedi il governo". Lo afferma la deputata di Forza Italia Laura Ravetto. "Al contrario di quanto accaduto in passato alla Camera, quando il Pd non ha avuto alcun problema a sacrificare in maniera netta dei colleghi, questa volta, in Senato, rispetto a un senatore Ncd, un partito che tiene in piedi il governo, si comporta in modo diverso", ha evidenziato la Ravetto.