Fertility Day, Boschi: Lorenzin in buona fede, ma campagna sbagliata

"Sono convinta che la ministra Lorenzin abbia agito in buona fede sulla compagna per il Fertility Day. Il fine era corretto, sensibilizzare su un problema giusto come la salute delle donne". Lo ha dichiarato la ministra per le Riforme Maria Elena Boschi intervenendo alla festa de l'Unità di Torino. "Ma la campagna di sensibilizzazione era sbagliata - ha aggiunto - e rischiava di essere offensiva per molte donne che non sono madri. Ha fatto bene a ritirarla".