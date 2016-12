Femminicidio, Grasso: "Nessuna scusante, sono solo squallidi criminali e schifosi assassini"

"Spero che non usino più - riprende il numero uno di Palazzo Madama -, raccontando queste storie, termini ambigui e giustificatori come raptus, gelosia, disagio, rifiuto. Niente di tutto questo".



Boschi: cabina di regia per prevenire questi orrendi crimini - Un atto d'accusa in piena regola, quello del presidente del Senato, a cui fa eco il ministro per le Riforme costituzionali, con delega alle Pari opportunità, Maria Elena Boschi, che annuncia una cabina di regia per contrastare il triste fenomeno. "Ancora due donne uccise - afferma -, ancora due vite barbaramente spezzate. In questo momento di grande dolore, vorrei innanzitutto esprimere la mia vicinanza ai familiari e agli amici di Vania e di Rosaria". Una è stata bruciata e uccisa da un ex collega o un amante, l'altra accoltellata dal compagno.



E il ministro continua: "La prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne sono una priorità del governo e ovviamente costituiscono un nostro impegno quotidiano. C'è tuttavia bisogno di ulteriori risposte concrete. Abbiamo infatti costituito la cabina di regia interistituzionale (del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere) per rafforzare e promuovere azioni di contrasto alla violenza sulle donne e al femminicidio: ho convocato la prima riunione per l'8 settembre".



La Boschi sottolinea infine che "la lotta al femminicidio riguarda tutta la nostra società, tutti noi, uomini e donne. Non possiamo e non vogliamo abituarci a queste tragiche morti".



Boldrini: "Ora azione culturale" - La presidente della Camera Laura Boldrini commenta su Twitter: "Ancora due donne uccise in 24 ore. La strage continua. Contro il femminicidio, oltre a leggi e fondi per centri antiviolenza, serve un'azione culturale".