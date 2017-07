Femminicidio, Cdx frena ddl su aiuti a orfani Boschi: "Ripensateci". Romani: "Prima via gli errori tecnici"

No dei senatori di Forza Italia, Gal e Lega all'esame in sede deliberante del ddl che tutela gli orfani di femminicidio. Non sarà quindi possibile accelerarne l'approvazione "saltando" il passaggio in Aula. La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Boschi , che si è detta stupita e dispiaciuta, ha fatto appello "ai deputati e alle deputate di FI, a cominciare da Carfagna e Prestigiacomo, affinché facciano cambiare idea ai loro colleghi del Senato".

Rispondendo alle critiche del Pd per il no del suo gruppo alla concessione della deliberante per esaminare il ddl sugli orfani di femminicidio, il presidente dei senatori FI, Paolo Romani, prova a smorzare la tensione. "Non appena saranno superate imperfezioni tecniche, capaci però di pregiudicare la corretta applicazione delle norme, e sarà cura e obiettivo primario dei commissari di FI in Giustizia, anche in continuità con il lavoro svolto dai nostri deputati - dice -, si potrà tornare in sede deliberante per accelerare l'approvazione di un provvedimento quanto mai urgente".



Carfagna: "Boschi stia serena, lavoriamo per diritti di donne e bambini" - Anche Mara Carfagna, chiamata direttamente in causa dalla Boschi, smorza i toni. "Vogliamo rassicurare il Sottosegretario Boschi: abbiamo fatto e stiamo facendo quanto serve per arrivare a una rapida approvazione della legge sugli orfani di femminicidio - afferma la parlamentare di Forza Italia -. Il nostro lavoro però è lontano dalle photo opportunity, dalle strumentalizzazioni e dalla ricerca di visibilità, lo svolgiamo sotto traccia ed è interamente dedicato alla salvaguardia dei diritti di donne e bambini".