Fassina: "Pd vicino ai poteri forti" Renzi: "Riforme sono di sinistra"

22 novembre 2014 Fassina: "Pd vicino ai poteri forti"

16:10 - "Questo Pd mi preoccupa perché è sempre più in linea con gli interessi più forti e meno vicino agli interessi e alle domande delle persone che cercano lavoro e che sono precarie". Il deputato Pd Stefano Fassina replica così al premier Matteo Renzi, intervenendo ai microfoni del Gr1. "La soluzione trovata sul Jobs Act non è soddisfacente - aggiunge -: è un intervento che fa arretrare le condizioni del lavoro".

Fassina spiega quindi come mai, nonostante il Jobs Act non convinca la minoranza dem, non siano stati presentati emendamenti: "Presentare emendamenti, dati i numeri in aula alla Camera, non avrebbe avuto senso. Sarebbe stato solo un modo per ritardare. Esprimeremo la nostra valutazione negativa nel voto che si farà sul provvedimento".



Fassina: "Quella di Renzi è un'innovazione regressiva" - "Il tentativo di Renzi è un'innovazione regressiva. E' evidente che il cambiamento è necessario, ma dev'essere un cambiamento progressivo. Invece l'innovazione proposta da Renzi è solo un'illusione: l'illusione che svalutando il lavoro si possa generare crescita e ripresa", ha quindi aggiunto Fassina.



Renzi:"Il Jobs Act? Non c'è riforma più di sinistra" - In una lettera aperta al quotidiano "La Repubblica", Renzi, dopo gli scontri dei giorni scorsi con i sindacati era tornato a parlare del Jobs Act: "Ho un profondo rispetto per il lavoro e per i lavoratori che il sindacato rappresenta. Penso che altrettanto rispetto sia da chiedere anche nei confronti di un governo che sta cambiando il mondo del lavoro per evitare che alibi e tabù tengano fuori dal mercato milioni di lavoratori solo perché non hanno contratto o sono precari. Se entriamo nel merito del Jobs Act vediamo che non c'è riforma più di sinistra".



Fassina: "Obiettivo Renzi è libertà di licenziamento" - Fassina ha poi deciso di spiegare meglio la sua posizione e, in un post sulla sua pagina Facebook, ha scritto: "Nelle favole: il contratto unico e 1,5 miliardi di euro per avviare dal 2015 l'estensione degli ammortizzatori sociali agli esclusi. Nella realtà:, le decine di tipologie di contratti precari rimangono sostanzialmente intatte e un piatto di lenticchie per la "svolta storica contro la precarietà". L'obiettivo vero raggiunto: la "libertà di licenziamento" così cara al premier. Della serie: "la sinistra dalla parte dei più deboli" e delle "parole che producono fatti"".



"Stanotte - si legge ancora nel post del deputato della minoranza del Pd - con un emendamento al disegno di legge di Stabilità, il governo ha messo 200 milioni di euro per l'attuazione della legge delega sul lavoro. Una dote che svela la differenza tra le favole e gli obiettivi veri".