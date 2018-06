Famiglie arcobaleno, Salvini: idee Fontana non in contratto governo

"Fontana è libero di avere le sue idee" ma "non sono priorità e non sono nel contratto di governo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentando le dichiarazioni del titolare al dicastero per la Famiglia e le Disabilità. Fontana, vicesegretario della Lega, ha dichiarato in un'intervista che "la famiglia arcobaleno per legge non esiste" e ha detto di voler rafforzare i consultori per dissuadere le donne dall'aborto.