Famiglia, governo: nel 2016 7,5 milioni di euro per bonus bebè

Nell'ambito delle politiche per la famiglia "abbiamo raggiunto un'intesa per il 2016 con le Regioni per assegnare 7,5 milioni di euro al finanziamento di attività a favore della natalità", come bonus per i nuovi nati e sostegno ai servizi per la prima infanzia. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali e la Famiglia, Enrico Costa. "C'è una preoccupante diminuzione dei nati e noi vogliamo lavorare per un'inversione di tendenza", ha aggiunto.