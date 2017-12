Fake news, Matteo Renzi a M5s: "Nessun complotto"

"In questi giorni due articoli di grandi testate internazionali hanno posto il tema dell'inquinamento della campagna elettorale in Italia. Davanti alle prove del New York Times , il blog di Grillo ha reagito con il consueto stile gridando al complotto, ovviamente complotto 'degli amici di Renzi'". Così Matteo Renzi ribatte alle accuse del M5s. "Stanno messi male, non c'è dubbio", ha aggiunto il segretario del Pd.

"Noi non gridiamo al lupo. O alla potenza straniera. Non evochiamo la Russia o Trump. Non proponiamo leggi nuove da approvare in fine legislatura. Non evochiamo nemici immaginari. Diciamo semplicemente a chi vive di bufale e propaganda sul web che ci siamo stancati di essere presi in giro", ha aggiunto Matteo Renzi.