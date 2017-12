Fake news, la Boldrini: "Le elezioni sono a rischio contaminazioni"

"Penso non ci siano più dubbi che esista il pericolo che le elezioni italiane siano contaminate dalle fake news". Lo ha detto il presidente della Camera, Laura Boldrini, citando un rapporto che parla di elezioni in 18 Paesi contaminate dalle notizie false. "Per questo ho lanciato l'appello 'Basta bufale' e chiedo a tutti gli italiani di sottoscriverlo. Lo consegnerò a tutti i leader politici perché ci sia un'elezione libera dalle falsità", ha aggiunto.