Fake news, i Cinquestelle si difendono: "Il nostro network è trasparente"

Si tratta di pagine, continua il post, "gestite da uno talmente grillino che ha gestito anche dei siti della Lega per soldi". I siti "incriminati", sottolinea il Movimento, "hanno rispettivamente 20mila e 90mila like e sarebbero il motivo del successo della comunicazione web del M5s. I numeri parlano chiaro e parlano da soli. Non c'è nulla da aggiungere".



Per il blog, "andare contro l'evidenza matematica è da frustrati. Il network del Movimento 5 Stelle è enorme, trasparente e a costo zero perché è fatto dai suoi stessi portavoce. Il segreto è tutto qua. È tutto alla luce del sole ed è molto più semplice di quanto vogliano farvi credere. Fake news? No: proposte e programmi per i cittadini lanciati ogni giorno da pagine direttamente riconducibili al Movimento 5 Stelle che raggiungono ogni giorno milioni di persone e seguitissime perché dietro ci stanno portavoce in carne e ossa. Altro - ripete il M5s - che due paginette anonime e dai nomi improbabili gestite da un consulente a libro paga della Lega Nord".



Salvini: "Renzi è da ricovero" - Alle accuse del Pd sul sito di fake news che legherebbe Lega e M5S risponde anche Matteo Salvini. "Per me siamo alla follia: che il segretario del partito al governo in Italia si preoccupi di curiosare su Fb o Twitter è da ricovero. Le vere bufale le abbiamo al governo", dice il segretario della Lega. "Noi non abbiamo guadagno una lira mentre loro già occupano giornali, radio e tv. Le bufale in Italia vengono propagandate col megafono del governo da tutti i tg e poi vogliono imbavagliare la rete? Ma siamo seri! Il segretario del Pd dovrebbe preoccuparsi di pensioni, lavoro sicurezza e giustizia".