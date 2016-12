Ex M5s a Renzi: no a ipotesi Amato

19:34 - "Renzi ci ha chiesto quanti siamo e quale orientamento abbiamo. Noi siamo circa 25 e non avanziamo una proposta. Gli abbiamo detto no ad Amato, ma non a Mattarella". Così l'ex M5s Marco Baldassarre dopo l'incontro alla Camera con il premier. "Renzi non ci ha fatto nomi", ha aggiunto, spiegando che gli ex grillini si riuniranno stasera per decidere come votare domani al primo scrutinio. Con Baldassarre erano presenti Walter Rizzetto e Mara Mucci.

