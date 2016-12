Ex dg Atac Rettighieri: "Forse abbiamo colpito zone intoccabili"

Dopo le dimissioni di giovedì , Marco Rettighieri si sfoga con Il Messaggero. "Sono stato spietato ma giusto, come mi hanno insegnato in Ferrovie. Ci siamo solo comportati in modo trasparente e onesto. Forse però abbiamo colpito zone intoccabili", afferma l'ex direttore generale di Atac. "Il potere di sindacati e politica in Atac è molto forte - aggiunge -. Noi abbiamo cercato di arginare quel sistema di clientele. Poi alcuni si sono rivoltati contro".

"In parte siamo anche riusciti nel nostro intento, cercando di riportare questa azienda colabrodo alla normalità", riprende.



Alla domanda se pensi che le sigle di cui ha toccato gli interessi abbiano avuto sponde nell' amministrazione Raggi, l'ex manager Atac replica: "Sì, diciamo che posso avere avuto questa percezione. Ma sono un tecnico, non un politico. E ho lavorato fino all'ultimo per fare il bene di Atac e di chi usufruisce dei mezzi pubblici di Roma. Alcuni sindacalisti mi hanno ringraziato".



E conclude: "Pensi anche ai fondi per la metropolitana che non sono mai arrivati sul nostro conto corrente. I lavori dovevano partire a giugno, poi entro Ferragosto".