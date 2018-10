Europee, Di Maio: "Ci sarà un terremoto politico che ci aiuterà" | "Non ci sarà alleanza con la Lega"

"Ci sarà un terremoto politico a livello europeo e tutte le regole cambieranno". La previsione è del capo politico del M5s e vicepremier, Luigi Di Maio, secondo il quale "in tutti i paesi europei - lo vediamo dai sondaggi - sta per accadere quello che è accaduto qui il 4 marzo. Si vedrà con le elezioni europee e questo ci aiuterà". Di Maio sottolinea però che con la Lega "non c'è nessuna intenzione di fare alleanze pre-elettorali".