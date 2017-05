Etruria, Renzi: "Si faccia Commissione di inchiesta sulle Banche"

Matteo Renzi torna sul caso Banca Etruria. Nella sua Enews il segretario del Pd torna a difendere il ministro Maria Elena Boschi spiegando come abbia già confermato "dalla a alla zeta quanto detto in Parlamento". Renzi quindi aggiunge che "la proposta del Pd è sempre la stessa: si faccia partire la Commissione di inchiesta sulle Banche. E a chi dice che è ferma per colpa nostra ricordo che il Pd ha votato a favore e i Cinque Stelle no".