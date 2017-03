Etichettatura prodotti alimentari, l'Italia reintroduce l'obbligo

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto attuativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta dei prodotti alimentari. L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma poi abrogato per il riordino della normativa Ue sull'etichettatura. L'Italia ha stabilito la reintroduzione per garantire "la rintracciabilità immediata degli alimenti da parte degli organi di controllo".