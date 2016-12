08:49 - O una vicenda come Eternit "non è un reato o se è un reato ma prescritto, vuol dire che bisogna cambiare le regole del gioco sulla prescrizione" perché "non ci deve essere l'incubo della prescrizione". Così il premier Matteo Renzi: "Le domande di giustizia non vengono meno" nel tempo. Mercoledì la Cassazione aveva annullato le condanne sulle morti per Eternit proprio a causa della prescrizione del reato.