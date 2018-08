Esplosione Bologna, Conte: evento terribile ma siamo stati fortunati

Il premier Giuseppe Conte si è recato a Bologna per portare la solidarietà del governo ai feriti dell'esplosione di Bologna. In un post Facebook ha scritto: "Questa mattina sono venuto a Bologna per vedere da vicino i danni provocati dal terribile incidente di ieri e per portare la mia vicinanza alle tante persone rimaste ferite. Ho voluto ringraziare personalmente la macchina dei soccorsi che si è messa in moto prontamente. Mi sembrava giusto essere qui per toccare con mano quello che è successo e accertarmi di persona delle condizioni dei feriti e dei danni. È il minimo se vogliamo davvero sentirci vicini al Paese e alle persone".

