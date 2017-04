Escluso dalle primarie in Liguria e Lombardia, Emiliano presenta ricorso

Il comitato nazionale per la "mozione Emiliano" per la segreteria nazionale Pd ha presentato formalmente ricorso contro l'esclusione delle liste del governatore della Puglia in Lombardia e Liguria . La commissione nazionale affronterà il ricorso martedì 18 aprile. Lo rende noto un comunicato della mozione Emiliano.

L'esclusione è legata al numero di firme necessarie per presentare le liste: non abbastanza. Ma Emiliano non intende cedere alla decisione dei vertici del Pd di escluderlo.



Negli ultimi due giorni il governatore aveva sospeso la campagna elettorale dopo la morte improvvisa di un suo collaboratore, mentre continua a girare l'Italia Andrea Orlando, che dalla Sardegna rilancia la sua sfida a Matteo Renzi: "Siamo davanti a un bivio, dare una seconda chance a un leader sconfitto o dare una possibilità al Pd di vincere le elezioni. L'illusione che un leader da solo possa cambiare la società è solo un'illusione costruita da populisti: sostenere come fa Orfini che prima al governo era più facile perché bastava che Renzi parlasse con se stesso è il contrario del partito che voglio".