Enrico Letta: "Mi dimetto dal Parlamento, vivrò del mio lavoro"

21:30 - "Mi dimetto dal Parlamento. Voglio vivere del mio lavoro come ho vissuto per un po' di anni della politica". Lo annuncia l'ex premier Enrico Letta. "Guiderò la scuola di affari internazionali dell'università di Parigi", annuncia. "Non prenderò nessuna pensione da parlamentare", sottolinea. "Avevo comunicato le mie intenzioni di dimettermi dal Parlamento al presidente della Repubblica".

Quanto al colloquio con il Capo dello Stato, Letta non rivela nulla dicendo solo di essere uscito "rincuorato". Rispondendo ad una domanda di Fabio Fazio che a "Che tempo che fa" gli chiedeva se lascerà il Pd ha risposto: "No, penso che il mio impegno di fondatore Pd è di chi ci crede penso che sia stato un grande disegno che in tanti abbiamo realizzato". Quanto alle possibili divisioni del partito, Letta risponde: "Spero di no, sarebbe un errore da parte di tutti".



"Protagonista sia ilParlamento non il governo" - "Ci sono alcune cose, penso alle riforme e alle legge elettorale in cui ad essere protagonista deve essere il Parlamento. Il governo le deve accompagnare ma è il Parlamento con una maggioranza larga a farle, abbiamo visto cosa succede con delle maggioranze strette, il Porcellum, poi è stato un disastro per tutti. Ci sono alcune cose su cui consiglio che ci sia la volontà di allargare al consenso", afferma Enrico Letta.



"Penso che si voterà nel 2018" - "Questa legislatura, anche per le riforme fatte, ha bisogno di oltre un anno. Penso che si voterà nel 2018. Il premier così ha detto".



"Non mi dimetto dalla politica ma da questo Parlamento" - "Non mi dimetto dalla politica. Mi dimetto dal Parlamento. Da questo Parlamento", ha ribadito l'ex premier. Da settembre sarà rettore - viene spiegato dal suo staff - della scuola di affari internazionali dell'Università di Parigi Sciences po.