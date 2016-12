Enrico Letta: "Lascio il Parlamento"

"Da oggi lascio il Parlamento , ho dato la lettera di dimissioni al presidente Boldrini". Lo ha detto l'ex premier Enrico Letta a Dimartedì, su La7. "Do le dimissioni da Parlamento ma non dalla politica, perché dalla politica non ci si dimette - ha poi aggiunto - . La mia non è una resa ma per me è un rilancio, non starò zitto, dirò la mia. Il primo settembre comincio a lavorare con la scuola di Affari Internazionali a Scienze Politiche".

"Faccio un passo di lato perché credo non abbiamo ascoltato messaggio cittadini che hanno detto basta con politica fatta da gente che non fa altro, non ha un mestiere. Ma per me è un rilancio, non starò zitto, dirò la mia", spiegando le ragioni delle sue dimissioni.



"Pd su legalità è stato meno forte e credibile" - "Il Pd è stato sul tema della legalità meno forte e credibile di quanto avrebbe dovuto essere. E se lo è il Pd rischia di esserlo l'intero Paese".



"De Luca nella stessa situazione di Berlusconi" - "De Luca è stato condannato qualche mese fa. Secondo la legge Severino non può fare il presidente di una regione. Per 20 anni abbiamo combattuto contro Berlusconi che si faceva le leggi ad personam, con quale credibilità ci troviamo oggi con una persona che è esattamente nella stessa situazione di Berlusconi?", ha ricordato Letta.