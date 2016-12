Emiliano: "Patto per Taranto? Non c'è una lira in più"

"Da quanto mi sembra di capire per Taranto non c'è una lira in più". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa con il premier Matteo Renzi commentando la firma del contratto istituzionale di sviluppo per la città. "Non so se è chiaro, sono tutti soldi che erano stati già stanziati dall'amministrazione precedente regionale e solo in piccola parte dai governi passati. Abbiamo fatto solo una ri-firma", aggiunge.