Emiliano: non mi dimetterò mai da magistrato, sono in aspettativa

"Non mi dimetterò mai da magistrato, è una stupidaggine chiederlo a uno che fa politica. Non prendo lo stipendio da magistrato da 13 anni, sono in aspettativa, la Costituzione mi consente di conservare il posto per non rimanere poi ramingo". Queste le parole del governatore della Puglia e candidato alla segreteria dem Michele Emiliano, a La 7.