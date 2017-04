Emiliano azzoppato, è scontro nel Pd sulla data delle primarie

Boccia: "Inevitabile il rinvio" - Il primo a lanciare l'ipotesi rinvio, all'hotel Ergife di Roma, è il sostenitore della mozione Emiliano, Boccia, dicendo: "Non chiediamo nulla, ma è evidente che già stiamo facendo un congresso con rito abbreviato e c'è un candidato azzoppato, la rottura del tendine è dolorosa e prevede che per 15 giorni si stia immobili. Ci aspettiamo che gli altri candidati abbiano un sussulto di umanità". E precisa: "E' evidente: ci sono 2 soli candidati, uno non è potuto venire. Se vogliono fare un congresso a due... E' come andare in campo e non avere di fronte l'avversario, ma collegato da un ospedale".



Orlando: "Proposta sensata" - D'accordo l'altro candidato, il ministro della Giustizia Andrea Orlando: "Se un competitor è impossibilitato a fare campagna elettorale, il rinvio sarebbe sensato". Gli fa eco Dario Ginefra, sostenitore di Emiliano: "La ricerca della vittoria a tavolino sarebbe antisportiva e somiglierebbe a quei gol segnati con l'uomo a terra, gesti di mera vigliaccheria".



Il no di Guerini - Da Lorenzo Guerini arriva però un secco no. "Facciamo tanti auguri a Michele - dice -, ma la macchina è ormai in moto". E aggiunge: "Andrea Orlando ha alzato i toni? In un momento in cui chi è dietro, e molto dietro, ha esigenza di recuperare terreno".



Emiliano: "Grazie, ma no" - E il diretto interessato, il governatore della Puglia, ringrazia ma dice "anche no". "Ringrazio di cuore coloro che stanno ponendo il problema di un rinvio a seguito del mio infortunio - dichiara -. In particolare, ringrazio Andrea Orlando per le sue parole e per la sua immediata disponibilità. Ci tengo anche a dire che non voglio assolutamente condizionare i tempi delle primarie. Non ho chiesto nulla in tal senso, ringrazio ancora chi ha mostrato spontaneamente sensibilità e immedesimazione".



Renzi: "Chi perde non bombardi il quartier generale" - La tensione resta alta anche sul palco della Convenzione, dove Matteo Renzi, nel suo intervento a proposito del congresso, afferma: "Le regole nella casa si rispettano tutti e non si passano i prossimi quattro anni a bombardare il quartier generale con i distinguo e i 'non sono d'accordo con nulla'".