Emergenza rifiuti a Roma, giunta Raggi nomina Bina nuovo dg dell'Ama

Stefano Bina è il nuovo direttore generale ad interim dell'Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. Lo ha deciso la giunta Raggi riunita in Campidoglio. La sua "nomina, in attesa di gara pubblica, costituisce un tassello fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo 'rifiuti zero' dell'Amministrazione Raggi", commenta in una nota il Comune di Roma. "Il mio obiettivo è rilanciare un'azienda che ha grandi potenzialità", le prime parole di Bina.