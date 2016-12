Emergenza migranti, Sala: bisogna essere pronti a flussi superiori

"La questione migranti non è legata a questi mesi. E' una gestione che deve essere continua. E' un problema che non finirà a settembre ma andrà avanti". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, aggiungendo che "è per questo che bisogna essere pronti anche a flussi superiori". Sulle polemiche con il presidente della Lombardia Roberto Maroni, Sala ha tagliato corto: "Siamo qui per trovare soluzioni".