Emendamenti chiave da minoranza Pd

Una decina di emendamenti "qualificati" per provare a incidere in maniera significativa sulla legge di stabilità, "a partire da fisco e sanità". E' l'orientamento che emerge dalla minoranza Pd. I deputati e senatori della sinistra Dem stanno lavorand a un pacchetto di proposte che dovrebbe essere presentato la prossima settimana. Non una valanga di emendamenti, spiegano, ma pochi e incisivi. Con l'auspicio di avere spazi di discussione in Commissione.