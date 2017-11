Elezioni, Veltroni: "Sono molto preoccupato, a sinistra basta tatticismi"

"Sono molto preoccupato" dall'esito delle prossime elezioni. "In questo momento sento che è in gioco qualcosa di molto importante, la possibilità per la sinistra di svolgere un ruolo rilevante. Credo non ci sia bisogno di tatticismi, bisogna andare alla sostanza delle cose. E' possibile non ritrovarsi tra persone che hanno valore e idee comuni?". Lo ha detto l'ex segretario Pd Walter Veltroni.