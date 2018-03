Elezioni, riconteggio: entra Biancofiore (Fi), fuori Segnana (Lega)

Sconfitta nel duello con Maria Elena Boschi nel collegio uninominale di Bolzano, la coordinatrice regionale di Forza Italia Michaela Biancofiore entra a Montecitorio attraverso il listino in Trentino Alto Adige e non quello di Piacenza. La Lega Nord perde così una deputata, Stefania Segnana, in seguito al riconteggio delle schede. Francesca Gambarini (Forza Italia) dovrebbe quindi subentrare alla Biancofiore nel collegio di Piacenza.