Elezioni, Renzi: se il Pd non sarà primo è pronto a opposizione

"Quello che accadrà dopo il 5 di marzo si capirà solo con i numeri chiari perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Per me è fondamentale che il Pd sia davanti. Se non sarà così, il Pd è pronto ad andare all'opposizione". Così Matteo Renzi, sottolineando che "c'è un sacco di gente di buonsenso che magari non apprezza molto me ma capisce che quelli che hanno spinto il carro sono quelli del Pd. Perciò saremo il primo partito".