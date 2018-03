Elezioni, Renzi e Gentiloni verso vittoria nel loro collegio

Matteo Renzi si avvia a entrare in Parlamento con una vittoria senza affanno nel collegio di Firenze per il Senato. Quando risultano scrutinate 429 sezioni su 461 il segretario Pd è al 44,06%. Anche il premier Paolo Gentiloni è in vantaggio nel collegio di Roma 1 per la Camera. Con 94 sezioni scrutinate su 218, il presidente del Consiglio è al 41,89%. Luciano Ciocchetti, candidato del centrodestra, è al 31,10% e Angiolino Cirulli (M5s) al 16,91%.