Elezioni regionali, in Molise affluenza alle 12 al 15,17%

Alle ore 12 prima rilevazione dell'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise. I votanti sono stati 50.247 pari al 15,17%. Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in un solo giorno.