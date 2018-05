Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia: seggi aperti dalle ore 7

Seggi aperti, dalle ore 7 alle 23, in Friuli Venezia Giulia, dove si vota per le elezioni regionali. Lo scrutinio delle schede avrà inizio lunedì 30 aprile alle ore 8. Lo scrutinio per i rinnovi delle amministrazioni comunali avverrà immediatamente dopo quello per le regionali. A seguire, nei Comuni interessati, lo scrutinio relativo ai referendum consultivi.