Elezioni, quarta proiezione: al Senato M5s primo partito al 32,5%

In base alla quarta proiezione realizzata da Tecné per Mediaset al proporzionale per il Senato, il M5s è il primo partito al 32,5%. Il Pd è al 18,7%, Lega al 15,9%, FI al 14,4%, Fratelli d'Italia al 4,1%, LeU al 3,6%, +Europa al 2,5%, Noi con l'Italia al 1,1%. Al maggioritario Centrodestra al 35,5%, M5s al 32,5%, Centrosinistra al 22,7%, LeU al 3,6%.