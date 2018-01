Elezioni politiche, si vota soltanto domenica 4 marzo

Le elezioni politiche si terranno in un solo giorno, domenica 4 marzo e non ci sarà, come accaduto in passato, l'apertura dei seggi anche il lunedì mattina. La legge di stabilità del 2013, infatti, ha introdotto alcune modifiche al procedimento elettorale. In particolare, si stabilisce che le "operazioni di votazione si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23".