Elezioni Ostia, affluenza ferma al 36,15%: crollo rispetto al 2016

L'affluenza al voto per le elezioni del Municipio X di Roma, quello del territorio di Ostia, è stata del 36,15%, con un crollo di quasi 20 punti sul 2016. Lo conferma il sito di Roma Capitale. Sul totale dei 185.661 aventi diritto nelle 183 sezioni allestite hanno votato in 67.125. Alle elezioni comunali del 2016, quando il municipio era commissariato per mafia, nel territorio municipale l'affluenza era stata del 56,11%.