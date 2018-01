Elezioni,"orlandiani" contro Renzi:veti e mortificazioni su liste Pd

"Va bene ora lo stop a polemiche, ma non è vero, come dice Renzi, che non ci sono stati veti. Ci sono stati veti e mortificazioni che potevano essere evitate". Lo affermano alcuni "orlandiani" commentando con l'agenzia di stampa Ansa la lista dei candidati annunciata dal segretario del Pd. "C'è una cosa che invece è vera: è che Renzi non ha fatto come Bersani nel 2013, perché ha fatto molto peggio".