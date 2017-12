Elezioni, nasce "Civica Popolare": lista centro guidata da Lorenzin

La lista è il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione popolare europeista e riformista, per fronteggiare ogni deriva populista e proseguire sul sentiero della ricostruzione civile, sociale e materiale del Paese. Si pone come obiettivi fondamentali quelli di combattere le crescenti disuguaglianze, risollevare la condizione sociale ed economica del ceto medio, sostenere le famiglie e le imprese.



Secondo quanto dichiarato dalla stessa fondatrice e leader Beatrice Lorenzin, il nuovo soggetto punta a raccogliere una parte dei sostenitori del governo uscente: "Si parte con Civica Popolare, una nuova forza politica che nasce dalla sintesi delle esperienze che in questi anni hanno sostenuto il governo Gentiloni, il governo Renzi, il governo Letta. Siamo tutti insieme per affrontare le nuove sfide del Paese e guardare al futuro, per le famiglie, l'impresa, il ceto medio, mettendo al centro le persone e le domande che il nostro Paese ci pone".