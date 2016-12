Elezioni Milano, Sala: "Con Parisi primo tempo 1-0, palla al centro"

"Primo tempo. Uno a zero contro Stefano Parisi, palla al centro e si ricomincia". Così il candidato del Partito democratico Beppe Sala commenta l'esito del voto a Milano. "Il 42 per cento - ha aggiunto - è un ottimo risultato che ci responsabilizza, un ottimo punto di partenza per il ballottaggio". "Sono convinto che votare in un giorno sia stato giusto perché la politica non deve fare pagare i suoi costi ai cittadini", ha sottolineato.