Elezioni, Meloni: "La scelta è tra centrodestra e ingovernabilità"

"Gli italiani il 4 marzo avranno due opzioni, quella del centrodestra e quella dell'ingovernabilità". L'avvertimento arriva da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a margine dell'assemblea nazionale del suo partito. "Il centrodestra è l'unica coalizione in campo che può raggiungere una soglio tale da avere un governo frutto di una scelta dei cittadini e non di un gioco di palazzo - spiega -. Non c'è un'altra soluzione".