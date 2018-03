Elezioni,Meloni: "L'incarico di formare il governo spetta a Salvini"

"L'incarico di formare un governo spetta al centrodestra e segnatamente a Matteo Salvini". Con queste parole Giorgia Meloni commenta l'esito delle politiche. La leader di Fratelli d'Italia dice di aver sentito il segretario leghista ma non ancora Silvio Berlusconi e, alla domanda se i partiti del centrodestra andranno insieme al Quirinale risponde: "Questo non lo so, dipende dal Presidente".