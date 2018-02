Elezioni, Matteo Renzi: non faremo un governo con gli estremisti

"Non possiamo fare il governo con gli estremisti. Gli estremisti non possono far parte di un governo che manda avanti il Paese". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi a Rtl, aggiungendo: "La responsabilità di ciò che accadrà subito dopo le elezioni è nelle mani del presidente della Repubblica e questo perché il referendum non è passato. Berlusconi ha scelto di fare un accordo con Salvini".