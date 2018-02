Elezioni, Julian Assange contro account "Wikileaks Italy": è falso

Julian Assange mette in guardia contro il profilo social di "Wikileaks Italy" perché è "finto". Intervenendo su Twitter l'attivista australiano afferma che gli account su Twitter e Facebook non sono in alcun modo associati all'organizzazione non-profit da lui fondata. "Il suo intento non è chiaro, ma è diventato sempre più attivo mentre si avvicinano le elezioni italiane", si legge nel tweet di Assange, che ribadisce la sola ufficialità di Wikileaks.