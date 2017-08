Elezioni in Sicilia, Berlusconi ad Ap e Fdl: la vittoria dipende dall'unità

"Io per la Sicilia ho un sogno - racconta Berlusconi in un'intervista al Mattino -: che si componga un centrodestra coerente e inclusivo", in grado di dar vita "non a una serie di slogan vuoti come fanno i grillini, ma a un progetto che in cinque anni trasformi il volto di questa terra bellissima e difficile. Le nostre probabilita' di successo in Sicilia dipendono da questo".



Quanto al nome, "abbiamo la possibilità di scegliere fra più candidati di altissimo livello. Sceglieremo alla fine chi ha più possibilità non solo di vincere ma di ben governare".



Nell'intervista Berlusconi sfida quindi Renzi sulla legge elettorale: "Ripartiamo dall'accordo di maggio. Sarebbe gravissimo ignorare l'invito del presidente Mattarella a cambiare insieme le regole delle elezioni".



E per quanto riguarda in generale il Meridione, "oggi fare impresa nel Sud è un atto quasi eroico, per lo svantaggio competitivo che un imprenditore deve affrontare rispetto ai suoi colleghi e ai suoi concorrenti del resto dell'Italia e degli altri paesi europei. È la prima situazione da cambiare", dice il leader di Forza Italia, che denuncia "la scomparsa della questione meridionale dall'agenda politica della sinistra al governo". E sulle proposte del M5s per far ripartire il Sud, "penso che il M5s, fatto di puri professionisti della politica, cioè di gente che non ha mai lavorato, che vive di politica, non sia in grado di fare proposte realistiche, basate su un vero studio di fattibilità. Non conoscono la realtà, il mercato, l'impresa".