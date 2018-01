Elezioni, il premier Gentiloni: escluso governo con Berlusconi

"No, non sarei interessato a formare una coalizione con il centro destra guidato da Silvio Berlusconi". E' quanto ha dichiarato in un'intervista alla Cnbc il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sottolineando che un esito elettorale di un Parlamento in stallo non sarebbe positivo per il Paese. "Speriamo che non sia questo il caso e che il centro sinistra che rappresento abbia la maggioranza".