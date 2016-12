Elezioni, il ministro Alfano: "Si voterà solo domenica"

Alle prossime elezioni comunali "si voterà solo di domenica". Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Angelino Alfano. Cade così l'ipotesi, circolata nelle ultime ore e criticata da molti per l'aumento dei costi, di una votazione in due giorni. Anche al referendum si voterà soltanto di domenica e non in due giorni, ha aggiunto Alfano. Brunetta (Forza Italia) attacca: "Caos totale nel governo. A questo punto Tso per tutti".

"Avevo proposto l'estensione del voto sia al lunedì di questo turno amministrativo che a quello della consultazione referendaria, e ovviamente per tutte le elezioni a seguire, per andare incontro - ha spiegato Alfano nel corso del Consiglio dei ministri - a una istanza che mi veniva rappresentata da più parti e cioè di ampliare la partecipazione al voto e ridurre i rischi di astensione dalle urne. Esigenza che, tra l'altro, mi era stata rappresentata in prima battuta proprio da quei partiti di opposizione che, in questi giorni, ne hanno poi approfittato per attaccare il governo su presunte paure presenti e future".



Alfano ha poi aggiunto: "Di fronte a tante polemiche pretestuose e strumentali - sia riguardo i costi sia riguardo a chissà quali strategie occulte che sarebbero state alla base di questa mia iniziativa - valuto opportuno lasciare le cose così come stanno. Inoltre, in particolare sui numeri, è bene precisare che la spesa in più non sarebbe stata di centoventi milioni di euro, ma l'incremento sarebbe stato di circa cinque milioni di euro per le amministrative e di circa diciotto per il referendum".



Brunetta: caos al governo, Tso per tutti - Caos totale governo. Contrordine al contrordine. A questo punto Tso per tutti, da Renzi ad Alfano. Italiani sapranno giudicare questi dilettanti". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, commentando le dichiarazioni del ministro Alfano.