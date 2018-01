Elezioni, Grasso: "il M5s è ondivago, valuteremo un'intesa dopo il voto"

Nel Lazio, invece, secondo Grasso con Nicola Zingaretti è possibile "una svolta a sinistra". L'incontro tra il governatore Pd che corre per la riconferma e il leader di LeU avverrà probabilmente nei prossimi giorni, ma il clima, almeno a giudicare dalle parole del presidente del Senato, sembra incoraggiante. Venerdì sera l'assemblea regionale gli ha dato un mandato "per trattare con il governatore per portare avanti politiche di sinistra". Una missione che, al contrario di quanto avvenuto in Lombardia, sembra già l'anticamera di un patto.